Krimovke gostijo dvakratne evropske prvakinje

Ljubljančanke so se konec minulega tedna v romunski prestolnici predstavile v lepi luči. Predvsem to velja za prvi polčas, ko so povsem nadigrale ambiciozno Bukarešto in si priigrale pet golov prednosti, v drugem pa so malenkostno popustile in izgubile z 28:30.

Pred izbrankami črnogorskega strokovnjaka na klopi slovenskih prvakinj Dragana Adžića, ki bo svoje varovanke prvič vodil v Areni Stožice, je nova zahtevna preizkušnja proti izjemno močni norveški ekipi.

Poleti jo je zapustilo nekaj vrhunskih igralk, kot so prva zvezdnica Nora Mork, Heidi Loke, Švedinja Isabelle Gullden in Madžarka Zsuzsanna Tomori, a je v svoje vrste zvabila nekaj vrhunskih igralk, med drugim Rusinjo Ano Vjahirevo, Francozinjo Oceane Sercien-Ugolin, v minulih dveh sezonah igralko Krima, ter Švedinjo Jamino Roberts.

Tjaša Stanko: mamo novo ekipo in potrebujemo še nekaj časa, da se povsem uigramo Foto: Vid Ponikvar

"Moje igralke nerade izgubljajo, zato razpoloženje v ekipi po porazu v Bukarešti ni bilo najboljše. Po prespani noči smo izpostavili pozitivne stvari in misli preusmerili na dvoboj proti dvakratnim evropskim prvakinjam. Moja želja je, da nedeljsko tekmo v Ljubljani odpremo na podobno visoki ravni kot pred slabim tednom dni v Bukarešti," je na današnji novinarski konferenci dejal Adžić in dodal, da je norveška ekipa v primerjavi z minulimi sezonami resda spremenjena, a je tudi po odhodu številnih igralk našla dostojne in izjemno kakovostne zamenjave.

"Imamo novo ekipo in potrebujemo še nekaj časa, da se povsem uigramo, a verjamem v naše sposobnosti in kakovost. Norvežanke igrajo zelo hiter rokomet, če ustavimo njihov 'prvi val', potem nam bo veliko lažje na tekmi," je dejala Tjaša Stanko.

Krim doslej še ni premagal norveške zasedbe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pomembno bo čim hitrejše vračanje iz napada v obrambo

V tej sezoni bržkone "prva violina" ljubljanske zasedbe, Rusinja Darija Dmitrijeva, je na prvi tekmi v Bukarešti zablestela v polnem sijaju in dosegla kar devet golov. "Na prvi tekmi smo v prvem polčasu igrale sijajno, v drugem pa močno popustile. Prav v tem je naša največja rezerva, a moramo vedeti, da nas v nedeljo čaka izjemno močna in kakovostna tekmica. Na tem telesno zelo zahtevnem obračunu bo izjemno pomembno čim hitrejše vračanje iz napada v obrambo," je dejala 27-letna srednja zunanja igralka iz Rusije.

Krim doslej še ni premagal norveške zasedbe. V minuli sezoni je po dveh četrtfinalnih tekmah klonil z 49:65. Na domačem parketu so bile Ljubljančanke nekajkrat zelo blizu končni zmagi, v sezonah 2018/19, 2020/21 in 2021/22 so na domačem igrišču vselej izgubile z najmanjšo možno razliko enega gola.