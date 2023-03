Rokometašice na prvi tekmi s Slovaško visoko zmagale

Za varovanke Dragana Adžića je to prva reprezentančna akcija po lanskem domačem evropskem prvenstvu, na katerem so Slovenke zasedle osmo mesto. V prvem delu so dosegle dve zmagi, v drugem še eno, ob treh porazih pa končale v zlati sredini nastopajočih na prvenstvu stare celine.

Slovenija na Slovaškem igra nekoliko oslabljena, saj manjkajo nekatere nosilke igre. Strokovno vodstvo reprezentance se je ob upoštevanju namena pripravljalnih tekem odločilo, da bodo večjo vlogo na tekmah proti Slovaški prevzele mlajše članice reprezentance. Tako tokrat v kadru ni Ane Gros, ki bo termin izkoristila za popolno okrevanje po poškodbi, tudi Petra Kramar in Elizabeth Omoregie bosta priprave izpustili zaradi zdravstvenih težav. Tamara Mavsar bo izpustila naslednji dve reprezentančni aktivnosti, medtem ko Branka Zec razmišlja o koncu kariere. Vseeno Adžić računa, da bo zadnjo vključil v kader za aprilski tekmi proti Italiji.

Slovenke so tekmo dobro začele in hitro povedle s 5:2. Tudi v nadaljevanju so prednost uspešno zadržale. Njihovo vodstvo skozi prvi polčas nikoli ni bilo resneje ogroženo, na glavni odmor pa so odšle s štirimi goli naskoka (15:11).

V drugem polčasu je slovenska izbrana vrsta povišala svojo prednost na dvomestno število, ko je slabih petnajst minut pred koncem povedla s 26:16. Dvomestno prednost so varovanke Adžića zadržale vse do konca dvoboja, ki so ga dobile z 31:20.

Slovenske rokometašice se bodo s Slovaško še enkrat pomerile v soboto ob 16. uri, potem pa sledi vrnitev v domovino. Pripravljalni tekmi služita kot priprava na naslednji reprezentančni cikel, ko bo Slovenija igrala kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu proti Italiji 8. in 12. aprila.