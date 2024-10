Rokometašice Krima Mercatorja danes proti ekipi, v kateri so kar štiri nekdanje krimovke

Ljubljanska zasedba je v uvodnih štirih tekmah skupine A premagala hrvaško Podravko Vegeto s 24:23, danski Nyköbing s 35:25, romunsko Glorio Bistrito s 35:30 in norveški Storhamar s 25:23. Pred tednom dni je doživela prvi poraz, romunska Bukarešta je v Stožicah zmagala z 31:29.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Dragana Adžića so pripravljene na obračun proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam. Za Ferencvaros igrajo štiri nekdanje krimovke: Srbkinji Andreja Lekić in Dragana Cvijić, Rusinja Darja Dmitrijeva in Madžarka Szandra Szöllosi-Zacsik.

Ferencvaros je pred tednom dni - tako kot Krim Mercator - doživel prvi poraz v ligi prvakinj proti francoskemu Metzu, pred tem je na kolena položil Nyköbing, Podravko Vegeto, Storhamar in Glorio Bistrito.

Drugi pari 5. kroga v skupini A so Podravka Vegeta - Nyköping, Storhamar - Gloria Bistrita in Bukarešta - Metz.

Po petih krogih je v vodstvu Metz z devetimi točkami, Ferencvaros, Krim Mercator in Bukarešta jih imajo po osem, Storhamar tri, Podravka Vegeta in Gloria Bistrita po dve, Nyköbing pa je brez njih.

Rokometna liga prvakinj, 6. krog

Sobota, 19. oktober:

Lestvici:

