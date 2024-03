Slovenci začenjajo boj za Pariz

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo drevi ob 21. uri v prvem krogu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v španskem Granollersu pomerila z Brazilijo. To bo prva od treh odločilnih tekem v skupini, v kateri nastopata še Španija in Bahrajn. Na OI bosta napredovali najboljši reprezentanci.

Slovenska izbrana vrsta je pred prvim od treh izzivov na poti do četrtega nastopa na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016. V lovu na Pariz bo varovancem selektorja Uroša Zormana najprej na poti stala brazilska izbrana vrsta. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, je to prvi finale na poti do letošnjega glavnega cilja. Od vloge enega izmed favoritov v skupini Slovenci ne bežijo in se hkrati zavedajo odgovornosti ter tudi priložnosti za nastop na OI.

Dosežki na EP in prejšnja uvrstitev na SP 2023 so Zormanovim varovancem namenili na papirju najlažjo skupino za preboj na olimpijske igre, a zaradi tega tekmecev v Granollersu ne bodo podcenjevali.

V Granollersu se bo rokometni spored začel ob 18.30 z dvobojem domače Španije proti Bahrajnu, ob 21. uri pa si bosta nasproti stali slovenska in brazilska reprezentanca. Slovenijo nato v petek čaka dvoboj z domačini (21.00), v nedeljo pa še z Bahrajnom (15.15).

