Velenjčani s prvo zaključno žogo

Trenutno se varovanci Zorana Jovičića s štirimi točkami nahajajo na drugem mestu lestvice skupine C. V skupinskem delu lige Evropa bodo odigrali še dve tekmi. Prvo že danes proti Winterthurju, drugo pa čez en teden v domači dvorani proti trenutno vodilnemu Sävehofu. Velenjske ose so evropsko sezono 2023/24 odprle ravno proti švicarski ekipi. Po zmagi z rezultatom 34:26 so tako zabeležile prve točke v sezoni. Velenjčani bi si lahko z zmago že en krog pred koncem skupinskega dela zagotovili napredovanje v glavni del tekmovanja. V nadaljevanje drugega najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja vodita prvi dve mesti. Črno-rumeni pa se bodo v primeru napredovanja, v glavnem delu pomerili z vodilnima ekipama skupine D, ekipi Našic in Skjerna.

"Čaka nas še ena težka in pomembna tekma, na katero se pripravljamo se kot na vsako. Upam, da smo se s tekmami v Ligi Evropa kaj naučili in pridobili potrebne izkušnje za ključne tekme. Ključna bo čvrsta obramba in dober ritem igre vseh šestdeset minut. Cilj je prinesti domov dve točki," je pred srečanjem dejal strateg Gorenja Zoran Jovičić.

