Velenjčani po porazu pred težkim delom

Rokometaši Gorenja Velenja so v 5. krogu evropske lige v skupini C v gosteh izgubili proti švicarski zasedbi Pfadi Winterthur z 31:32 (18:17) ter si pred zadnjim krogom prvega skupinskega dela otežili pot v drugi del tekmovanja.

Po zanesljivi zmagi Sävehofa, ki je na vrhu s popolnim izkupičkom desetih točk, je bilo jasno, da bi si Velenjčani s točko ali zmago že danes zagotovili napredovanje v drugi, prav tako skupinski del tekmovanja. V napeti končnici pa so to priložnost zapravili. Na lestvici imata Gorenje in Winterthur zdaj po štiri točke, Cuenca je pri dveh.

Velenjčani bodo zadnji dvoboj skupinskega dela evropske lige odigrali prihodnji torek doma proti vodilnemu Sävehofu, ki je danes s 40:27 ugnal Cuenco in ima po petih tekmah razliko v golih kar +47. Winterthur odhaja na gostovanje k Cuenci. Gorenje bi napredovalo le z zmago proti zelo prepričljivim Švedom, poraz ali točka pa ob zmagi Winterthurja v Španiji pomenita evropsko slovo.

Po izenačenem začetku so gosti v AXA Areni strnili vrste v obrambi in si priigrali tri gole prednosti (6:3). Domači so predvsem po zaslugi sedemmetrovk, Madžara sta jim piskala tri v prvih osmih minutah, skupaj na tekmi pa deset proti eni velenjski, ostali relativno blizu.

Velenjčani so bili takrat še korak pred tekmeci in prednost po štirih zadetkih Matica Verdineka še povišali (10:5). Gorenje v obrambi ni našlo rešitve za razpoloženega Noama Leopolda, ki je že v prvem polčasu dosegel deset golov, prednost gostov pa je po črnih minutah skopnela na vsega gol (11:12). Takšna je bila prednost tudi ob polčasu.

Peter Šiško je dosegel osem zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

Winterthur je v drugem delu hitro povedel z 19:18 in držal stik s trenutno drugouvrščeno zasedbo slovenskega državnega prvenstva. Obe ekipi v drugem polčasu nista pretirano stavili na obrambo, v igri gol za gol pa so prvi do otipljive prednosti prišli Velenjčani, ki so 12 minut pred koncem povedli z 29:26.

V napadu je nato sledil osemminutni strelski mrk s številnimi tehničnimi napakami. Domači so posledično dobre štiri minute pred koncem povedli s 30:29, nato pa celo z 32:30.

V napeti končnici so imeli Velenjčani priložnost, da vsaj izenačijo in zapečatijo drugi del tekmovanja, a se znova niso znašli. Podobno kot proti Cuenci pretekli teden so vpisali poraz, potem ko so po novi tehnični napaki zapravili zadnji napad in ostali še brez osvojene točke na letošnjih evropskih gostovanjih.

Pri Švicarjih je bil s 14 goli, od tega sedmimi s sedmih metrov, najučinkovitejši Leopold, pri Gorenju pa je Peter Šiško dosegel osem golov, Tilen Sokolič in Matic Verdinek pa sta jih dodala po šest.

