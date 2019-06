Prvi trener Celja ima novega pomočnika

Luzar je otrok celjskega kluba, v minulih devetih letih pa je na strokovnem področju deloval v Mariboru in Velenju, bil pa je tudi pomočnik selektorja slovenske mladinske reprezentance.

Od igralcev so celjsko ekipo po koncu sezone 2018/19 zapustili Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Panjtar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri. V mestu grofov bodo zaigrali številni novi igralci, ljubiteljem rokometa pa so zagotovo najbolj znani Vid Poteko, Jan Grebenc in Patrik Leban.

