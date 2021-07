Prvaki začeli s pripravami na novo sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni prvaki so se zbrali na domačem stadionu v Velenju.

Danes so se po skoraj dvomesečnem premoru na stadionu ob jezeru zbrali rokometaši Gorenja iz Velenja in pričeli s pripravami na sezono 2021/2022.

Črno-rumeni so se preteklo sezono veselili naslova državnih prvakov. Zdaj vstopajo v novo, zahtevnejšo sezono, saj bodo poleg igranja v 1. NLB ligi varovanci Zorana Jovičiča nastopali tudi na Evropskem tekmovanju. Z naslovom državnih prvakov so si mesto v skupinskem delu Lige Evropa že zagotovili, še vedno pa čakajo na informacije o igranju v Ligi prvakov.

Na prvem treningu sta manjkala Tarik Mlivić, ki je na pripravah s kadetsko reprezentanco Slovenije, in njegov vrstnik Branko Predović, ki se mudi na pripravah srbske izbrane vrste. Oba med 12. in 22. avgustom čaka Evropsko prvenstvo na Hrvaškem. Vsi ostali člani ekipe so bili na prvem treningu že v pogonu.

Velenjčani bodo pred uradnim začetkom nove sezone trenirali v Velenju, in sicer na stadionu ob jezeru in v domači Rdeči dvorani, odigrali nekaj pripravljalnih tekem, odpravili se bodo tudi na turnir v Magdeburg.

"Lani smo pokazali, da smo kvalitetna ekipa"

Direktor kluba Janez Gams je takole opisal ponovno snidenje z igralci: "Po skoraj dveh mesecih je lepo spet videti fante, predvsem zdrave in dobre volje. Imamo dober mesec za pripravo na izjemno zahtevno sezono. Verjetno bo ta sezona najzahtevnejša za to ekipo v tem štiriletnem ciklusu, ki se letos začenja. Mislim, da smo lani pokazali, da smo kvalitetna ekipa, da igramo zelo kvaliteten in lep rokomet. Želim si, da se na tribune spet vrnejo navijači, ki nas bodo podpirali na vseh tekmah nove sezone. Naša naloga pa je, da jih tudi v novi sezoni razveseljujemo, kot smo jih v preteklosti."

Tudi trener Zoran Jovičić se veseli izzivov, ki jih prinaša novo tekmovalno obdobje: "Upam, da smo si v dopustniškem času vsi dobro odpočili. Fantje so se tudi v tem času dobro pripravljali, kar se je videlo na prvem treningu. Pred nami je zelo naporen mesec. Moja največja želja je, da vsi ostanejo zdravi. Z logiko iz pretekle sezone vstopamo tudi v novo. Naš cilj je rasti in napredovati iz tekme v tekmo."