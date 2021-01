Trojica ne potuje na Nizozemsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska rokometna reprezentanca se je odpravila na pot proti Nizozemski, kjer jih v sredo čaka kvalifikacijska tekma v boju za nastop na EP 2022. Rokometna zveza Slovenije je na družbenih omrežjih sporočila, da so bili testi predvidenih potnikov na novi koronavirus negativni, doma pa ostajajo Miha Zarabec, Urh Kastelic in Tilen Kodrin.

Zarabec, zmagovalec lige prvakov za sezono 2019/20 s Kielom, je na zadnjem testiranju prav tako prejel negativni test na novi koronavirus, a se ekipi ne bo pridružil in bo zaradi rahle poškodbe kolena treniral po posebnem programu v Laškem.

Negativen je bil tudi pred tem pozitivni pomočnik selektorja Uroš Zorman. Medtem še naprej v karanteni ostajata Kodrin in Kastelic, ki sta bila ob prihodu na priprave na kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko in SP v Egiptu tako kot Zorman pozitivna.

Kodrin in Zorman sta bila pozitivna na testiranju, ki sta ga opravila 27. decembra lani, Kastelic pa 1. januarja po prihodu na priprave za kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 ter svetovnem prvenstvu med 13. in 31. januarjem v Egiptu.

Vsi ostali reprezentanti so danes krenili na pot proti Almereju, kjer se bodo z domačo reprezentanco pomerili v sredo ob 18.15.

Prvi tekmi v skupini 5 proti Poljski in Turčiji sta v novembrskem ciklu kvalifikacij odpadli zaradi okužb z novim koronavirusom v slovenskem in poljskem taboru.