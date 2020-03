Med sedmerico pokalnih četrtfinalistov dve presenečenji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znanih je sedem četrtfinalistov rokometnega Pokala Slovenije. Za presenečenji sta poskrbeli zasedbi Sevnice in LL Grosista Slovana, ki sta iz tekmovanja izločili tekmece, ki tekmujejo v rang višji slovenski rokometni ligi. Poleg slednjih so se napredovanja razveselili še rokometaši Gorenja Velenja, Slovenj Gradca 2011, Maribora Branika, Celja Pivovarne Laško in Krke.