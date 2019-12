Kdo kot zadnji do napredovanja v pokalnem tekmovanju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 1. krogu pokalnega tekmovanja bomo danes spremljali tri obračune. V žreb se je sicer podalo 29 članskih moštev, ki se jim bodo naknadno pridružili še trije zmagovalci 1. kroga pokalnega tekmovanja. V njem se bodo danes za napredovanje merili Škerjanc Jadran Hrpelje-Kozina in Sviš Ivančna Gorica, Črnomelj in Butan Plin Izola ter Brežice in Škofljica Pekarna Pečjak.