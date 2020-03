Velenjčani z veliko spodrsljaji, a tudi nekaj prebliski

V rokometnem taboru velenjskega Gorenja so potegnili črto pod domačo sezono v ligi NLB, ki se je končala z zanesljivim zmagoslavjem Celja Pivovarne Laško. Lanski pokalni zmagovalec iz Velenja v njej ni pustil globljih sledi, predčasno končano sezono je po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa končal na četrtem mestu. Pred velenjsko ekipo sta se uvrstila tudi Riko Ribnica in Trimo Trebnje.

Nekaj več veselja so zasedbi iz Šaleške doline, ki je pred začetkom domače sezone napovedovala odkrit boj za naslov prvaka, prinesli nastopi v evropskem pokalu EHF. To je začasno prekinjeno, velenjska ekipa pa ima v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini še vedno možnosti, da se prebije v četrtfinale.

V skupinskem delu pokala EHF je v okviru skupine C po štirih odigranih tekmah na tretjem mestu. V vodstvu je Magdeburg z osmimi točkami, Nantes in Gorenje Velenje sta zbrala po štiri, Ademar Leon pa je še brez. V začetku junija - če bodo razmere dovoljevale - sta pred velenjsko ekipo še dve tekmi: najprej bo doma (3. ali 4. junija) gostila Magdeburg, nato pa gostovala (6. ali 7. junija) v Nantesu.

"V minuli sezoni smo se ravno v končnici prebili do drugega mesta in prepričan sem, da bi lahko tudi v letošnji sezoni to ponovili," meni Zoran Jovičić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jovičić prepričan, da bi končali višje

"Dejstvo je, da se je ligaško domače tekmovanje končalo ravno pred zaključkom rednega dela prvenstva, nato bi nas čakalo še deset tekem končnice za prvaka. Mislim, da je naš klub, zaradi tega najbolj oškodovan. Bili smo v težkem ritmu tekem sreda-sobota vse do trenutka, ko so se tekmovanja prekinila. Poznala se nam je tudi nezadostna širina igralskega kadra. V minuli sezoni smo se ravno v končnici prebili do drugega mesta in prepričan sem, da bi lahko tudi v letošnji sezoni to ponovili," je uvodoma dejal trener velenjske ekipe Zoran Jovičić.

Celjani zasluženo

"Po prikazanem v tej sezoni so Celjani zasluženo zmagali, ostala mesta pa so bila še povsem odprta. V tej sezoni je bilo tudi nekaj izjemno lepih odmevov, v Evropi smo se odlično predstavili in presegli pričakovanja z dvema zmagama nad španskim podprvakom iz Leona. Po koncu državnega prvenstva smo v klubu še vedno v pripravljenosti za nadaljevanje pokala EHF. Rokometaši vadijo po individualnem programu, takoj ko bo mogoče, pa bomo z delom nadaljevali v Rdeči dvorani," je še dodal Jovičić.

