Paula Posavec namesto poškodovane Sanje Radosavljević

Ženska rokometna zasedba iz prestolnice, Krim Mercator, je zaradi poškodbe Sanje Radosavljević, morala do njene vrnitve na igrišče zapolniti prazno vrzel na mestu levega krila. Srbsko reprezentantko bo zamenjala bronasta rokometašica z evropskega prvenstva na Danskem, hrvaška igralka Paula Posavec, so sporočili iz vrst Krima.

Štiriindvajsetletna novinka je do prihoda v Ljubljano nastopala v dresu ŽRK Lokomotiva Zagreb, pred tem pa igrala v vrstah domačega Zrinskega iz Čakovca.

Izkušnje z mednarodnih tekem nabira že vse od sezone 2017/18, do danes je v statistiko vknjižila 52 zadetkov. Zadnjo tekmo v dresu Lokomotive je, kot nosilka igre, odigrala v dvorani Trešnjevka na povratni finalni tekmi evropskega pokala in bila natančna štirikrat.

Za hrvaško izbrano vrsto je nastopila na treh evropskih prvenstvih (2016, 2018, 2020), v lokalnem okolju je bila leta 2016 po nastopu na EP na Švedskem izbrana za najuspešnejšo športnico.

"V klubu smo ob poškodbi Radosavljevićeve hitro reagirali. Naša želja je, da se srbska rokometašica priključi ekipi po sanaciji poškodbe, do takrat bo na njeni poziciji igrala perspektivna Paula Posavec, katere prihoda se v Ljubljani zelo veselimo," je sporočila Deja Ivanović, športna direktorica RK Krim Mercator.

Novinka Posavčeva pa je dodala: "Igrati za tako kakovosten klub, kot je Krim Mercator, je zame čast in obenem velik korak v moji karieri. Moja želja je, da pokažem svoje kvalitete in upravičim prihod v Ljubljano. Veselim se tudi novih soigralk in verjamem, da se bomo hitro ujele."

Njena sestra dvojčica, Stela, je prav tako rokometašica.