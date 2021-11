Neverjetni prizori z rokometne tekme v Srbiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji obračun med rokometnima ekipama Vrbas in Kolubara je zaznamoval vsesplošni pretep.

Foto: zajem zaslona

Prejšnji konec tedna je dogajanje na srbski rokometni sceni zaznamovala tekma med ekipama Vrbasa in Kolubare. Žal v ospredju ni bil rezultat ali kakovost igre, ampak je dogajanje zasenčil vsesplošni pretep s pravimi boksarskimi vložki.

Incident na tekmi 10. kroga Super B lige Sever-center med Vrbasom in Kolubaro je izbruhnil v 53. minuti, pri vodstvu Kolubare s 24:23.

Eden od igralcev Vrbasa je po končanem napadu Kolubare trčil ob igralca nasprotne ekipe in ga s pestjo udaril naravnost v obraz. Dogajanje se je v hipu razgrelo. Najprej so se udarili igralci na parketu, kaj hitro pa so na pomoč pritekli še igralci s klopi.

Pretep je sicer trajal le kratek čas, a je bil vsaj na pogled precej agresiven in brezkompromisen. Tekma se je končala z zmago Vrbasa, ki mu je uspel preobrat in je bil boljši s 27:26.

Ekipi sta se kljub razgretemu ozračju na koncu prijateljski razšli, o čemer priča tudi medsebojni pozdrav po koncu obračuna.