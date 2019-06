Nekdanja slovenska vratarka v novi vlogi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miša Marinček Ribežl bo v naslednji sezoni prevzela mesto glavne trenerke celjskega prvoligaša Z' dežele. Nekdanja slovenska reprezentančna vratarka je zadnjih devet let preživela v vratih Krima, po koncu letošnje sezone pa se je odločila za konec igralske kariere. 34-letna vratarka je svojo rokometno pot začela ravno v Celju, kjer se bo zdaj prvič preizkusila v vlogi trenerke.

“Srečna in vesela sem, da se vračam nazaj domov, da sem svojo prvo trenersko priložnost dobila v lokalnem okolju. Ob tej priložnosti se zahvaljujem ŽRK Z'dežele. Verjamem, da bom s svojimi izkušnjami in znanjem pripomogla k nadaljnjemu razvoju in novim uspehom kluba,” je povedala Marinčkova ob podpisu pogodbe.

Celjanke so v pretekli sezoni v državnem prvenstvu zasedle peto mesto, nekdanja slovenska kapetanka pa bo na mestu glavnega trenerja zamenjala Petra Novaka, ki bo v naslednji sezoni skrbel za mlajše selekcije celjskega kluba.

