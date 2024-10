Evropski, svetovni in olimpijski prvak s francosko rokometno reprezentanco Timothey N'Guessan se je pri 32 letih odločil za slovo od dresa z reprezentančnim grbom, je danes sporočila francoska zveza. Levi bočni, ki ga je 7. januarja 2013 proti Argentini prvič izbral Claude Onesta, je po 114 tekmah in 255 golih končal avanturo v modri barvi.

Evropski prvak iz leta 2024, olimpijski iz leta 2020 in svetovni iz leta 2017 bo kljub temu nadaljeval klubsko kariero pri Barceloni, s katero ima pogodbo do leta 2027.

"Bilo je super igrati za francosko reprezentanco. Imel sem priložnost živeti sanje in osvojiti vse naslove. Iskreno povedano, bilo je veličastno in to, kar sem doživel, je neopisljivo," je za spletno stran francoske rokometne zveze dejal N'Guessan.

