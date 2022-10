Krimovke vendarle do druge evropske zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krimovke so v Stožicah prišle do druge zmage v letošnji ligi prvakinj.

Krimovke so v Stožicah prišle do druge zmage v letošnji ligi prvakinj. Foto: Vid Ponikvar

Rokometašice Krima Mercatorja so v šestem krogu lige prvakinj v Ljubljani premagale francoski Brest s 24:22 (12:10). Izbranke Dragana Adžića so tako prišle do druge zmage v skupini A, naslednja preizkušnja v tem tekmovanju pa jih čaka četrtega decembra, ko bo v Ljubljani gostoval danski Odense.