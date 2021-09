Krimovke priznale premoč Madžarkam

Rokometašice Krima Mercatorja danes so v 2. krogu lige prvakinj vknjižile še drugi poraz. S 25:30 so izgubile proti eni najboljših ekip zadnjih let madžarskem Györu.

Slovenske prvakinje so drugič zaporedoma ostale praznih rok v skupinskem delu lige prvakinj. Po uvodnem porazu na Švedskem pred tednom dni proti Sävehofu so danes klonile še proti izjemno močnemu Györu. Prve točke v skupini B bodo tako naskakovale konec prihodnjega tedna v turškem Kastamonuju.

Izbranke Uroša Bregarja so na svoji koži takoj občutile moč petkratnih zmagovalk lige prvakinj, ki so hitro povedle s 3:0. V igro Krima se je v uvodu prikradlo nekaj napak, prvi gol pa so Ljubljančanke dosegle šele globoko v sedmi minuti. Sedemmetrovko je uspešno izvedla Katarina Krpež-Šlezak.

Bregarjeva minuta odmora v osmi minuti sprva ni prinesla nobene spremembe, Krimovke so se prebudile šele po zaostanku z 1:6 in med 10. in 16. minuto naredile delni izid 5:1 ter se gostjam približale le na gol zaostanka. Krimovke so bile do konca prvega polčasa povsem enakovredne madžarski zasedbi, nekajkrat so zapravile priložnost za izenačenje in na glavni odmor odšle z minimalnim zaostankom (12:13).

Allison Pienau je zabila štiri zadetke. Foto: Guliverimage

Na uvodu drugega dela Györ pobegnil

V začetku drugega polčasa so domače znova zaigrale bledo in gostje so jim v 34. minuti ušle na štiri gole prednosti. Krimovke nato tega primanjkljaja kljub trudu in želji po preobratu niso zmogle nadoknaditi. Nekajkrat so se približale na dva gola zaostanka, nazadnje v 41. minuti pri 19:21, nato pa so vajeti igre znova v svoje roke vzele igralke iz Györa in jim v 51. minuti znova ušle na plus pet, ter tekmo mirno pripeljale do konca.

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Oceane Sercien Ugolin s petimi goli, s štirimi sta ji sledili Alison Pineau in Dragana Cvijić.