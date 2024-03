Zdaj gre zares

Ljubljančanke so v skupini B lige prvakinj zasedle peto mesto in bodo posledično prvi obračun kvalifikacij odigrale pred domačim občinstvom.

V prvem delu so tigrice, ki jih s klopi vodi črnogorski strateg Dragan Adžić, šestkrat zmagale, enkrat remizirale in sedemkrat izgubile.

Začetek je bil bolj obetaven, saj so po prvih treh krogih s prav toliko zmagami vodile na lestvici, nato pa na naslednjo zmago čakale šest krogov. Po dveh porazih proti Esbjergu in Ikastu so v zadnjem krogu le potrdile napredovanje v izločilne boje z zmago proti ekipi Zaglebie Lubina.

Krimovke so torej to sezono nastopale po principu toplo-hladno, do uresničitve velikopoteznih ciljev, pred sezono je bil tak nastop na zaključnem turnirju četverice v ligi prvakov, pa je prva ovira romunska zasedba.

Pestra zasedba nasprotnic

Tekmice iz Bukarešte se lahko pohvalijo s pestro zasedbo, v kateri izstopata vratarka svetovnih in olimpijskih prvakinj, Francozinja Laura Glauser, ter Romunka Cristina Neagu (72 golov). Tu sta še Norvežanki Emilie Arntzen (50 golov) in Vilde Ingstad (49 golov) ter še ena Francozinja Grace Zaadi, ki se po koncu te sezone seli prav h Krimu.

Barve Bukarešte brani tudi Elizabeth Omoregie. Foto: Grega Valančič/Sportida

V zasedbi Bukarešte igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, ki se je šele pred kratkim vrnila po dolgotrajni poškodbi kolena, z izbrano vrsto pa je igrala tudi v nedavnem ciklu kvalifikacij za nastop na EP proti Franciji.

Romunke so nevarne z vseh položajev, v skupini A pa so zasedle četrto mesto. Osvojile so 17 točk za osem zmag in en remi po 14 dvobojih. V enem od zadnjih krogov so v gosteh presenetile tudi madžarski Györ, ki je eden od glavnih favoritov za osvojitev naslova.

V primeru napredovanja bi se krimovke v četrtfinalu udarile s francosko zasedbo Metza, ki je bila v skupinskem delu tekmovanja dvakrat prepričljivo boljša od Ljubljančank.

Preostali pari play-offa so Ferencvaros - Brest (sobota) ter Kristiansand - Schaeffler Debrecen in Bietigheim - Ikast (obe v nedeljo). Povratne tekme bodo teden dni kasneje.

Neposredni nastop v četrtfinalu so si poleg Metza priigrale še ekipe Györa z Ano Gros, Esbjerga in Odenseja.

Preberite še: