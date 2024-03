Krimovke se pripravljajo na prvo tekmo "play-offa" lige prvakinj

"Naša obramba bo morala biti na visoki ravni, saj imajo tekmice precej raznovrsten napad. Tudi mi bomo morali biti odločni v napadu in najti rešitve na njihovo postavljeno obrambo," je pred novinarji dejal trener Krima Mercatorja Dragan Adžić.

Ob tem je opozoril predvsem na nekaj vidnih posameznic, ki jih premore romunska ekipa, pri čemer je izpostavil predvsem desni krili, Francozinjo Lauro Filippes in Poljakinjo Moniko Kobylinsko, ter krožno napadalko Vilde Ingstad. V vratih bo zadnja prepreka za Ljubljančanke še ena Francozinja Laura Glauser.

Adžiću nekaj skrbi povzročajo zdravstvene težave Alje Varagić in Itane Grbić, toda prepričan je, da bosta do prihodnje sobote obe nared. Dotaknil se je tudi neuspele reprezentančne akcije, s katere se skupaj s 13 varovankami zaradi dveh porazov proti Francozinjam v kvalifikacijah za EP ni mogel vrniti zadovoljen.

Čim prej pozabiti reprezentančno akcijo

"Verjamem, da so moje varovanke sposobne prikazati precej boljše predstave tako na reprezentančnem kot tudi klubskem nivoju." Foto: www.alesfevzer.com "To moramo čim prej pozabiti. Verjamem, da so moje varovanke sposobne prikazati precej boljše predstave tako na reprezentančnem kot tudi klubskem nivoju. Prepričan sem, da bomo do začetka tekme ustvarili dobro atmosfero in ekipi, ki ima tri francoske reprezentantke, dokazali, da lahko z njo enakovredno igramo," je zaključil Adžić.

Krim je v skupini B zasedel peto mesto, boljši od njega so bili Metz, Esbjerg, Ikast in Vipers Kristiansand, CSM Bukarešta, pri kateri igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, pa je v skupini A pristala na četrtem mestu, pred njo so končali Györ Ane Gros, Odense in Brest.

Preostali pari "play-offa" so Ferencvaros - Brest, Debrecen - Vipers Kristiansand in Bietigheim - Ikast. V četrtfinalu pa so že Györ, Metz, Odense in Esbjerg.

Preberite še: