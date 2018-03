Ribnica le potrdila prvo mesto, tretji zaporedni poraz selektorja Vujovića #foto

Liga NLB, 18. krog

V prvi tekmi 18., zadnjega kroga rednega dela rokometne NLB lige so rokometaši Kopra, ki jih s klopi vodi slovenski selektor Veselin Vujović, v sredo doma izgubili proti Krki. Novomeščani so Koprčane, ki jih sicer čaka še ena tekma, preskočili na lestvici. Vodilna Ribnica je z zmago nad Slovanom le potrdila premoč.

Krkaši so na svoji zadnji tekmi nasprotniku odvzeli pomemben skalp in se na prvenstveni lestvici prebili na tretje mesto in s tem v ligo za prvaka, tako da bodo igrali tudi v spomladanskem delu, ko se najboljšim pridružita še Celje in Velenje.

"Na začetku tekme smo se še malo lovili, Koprčani so držali prednost treh golov, a kljub temu nismo izgubili upanja. Borili smo se do konca, kjer smo tekmo preobrnili nam v prid , saj domačini dobrih pet minut sploh niso zadeli. Zmaga je zaslužena,'' se je po veliki zmagi sredi Kopra in uvrstitvi v skupino za prvaka razveselil s šestimi zadetki drugi najboljši strelec dolenjske zasedbe Grega Okleščen.

Najboljši strelec domačih je bil z devetimi zadetki Žiga Smolnik, Jernej Papež jih je za Krko prispeval osem, s tem pa ohranil vodilno mesto na lestvici najboljših strelcev v NLB ligi, zbral jih je 130.

Ribničani so po zmagoslavju v ljubljanski prestolnici prvi del lige NLB končali na prvem mestu in se zanesljivo prebili v skupino za prvaka, kjer jim bodo poleg Celjanov in Velenjčanov družbo delali še Škofjeločani, Koprčani in Novomeščani, medtem ko je pred Ljubljančani krčevit boj za obstanek v elitni ligi.

Liga NLB, 18. krog: Sreda:

Koper : Krka 26:29 (16:13)

Smolnik 9, Bratković 6; Papež 8, Okleščen 6 Petek:

LL Grosist Slovan : Riko Ribnica 21:25 (9:10)

Sankovič 7, Marinček 5; B. Nosan 5, Vujačić 4 Trimo Trebnje : Herz Šmartno 30:28 (16:15)

Horžen 10; Strmljan 8, Avsec 5 Sobota:

19.00 Dobova - Maribor Branik

19.00 Jeruzalem Ormož - Urbanscape Loka