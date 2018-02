Šok za Koper in selektorja

Liga NLB, 17. krog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je bil prvi polčas bolj ali manj v domeni Primorcev, ki so vodili tudi že za pet golov (11:6), pa se domačini niso vdali. V nadaljevanju so držali korak s tekmeci, v 46. minuti pa izid spet izenačili. Povedli so v 52. minuti z 28:27, v izenačeni končnici, ko sta bili ekipi poravnani, pa je odločilni zadetek v 60. minuti dosegel Tilen Strmljan.

Pri domači ekipi je z desetimi zadetki izstopal prav Strmljan, pri gostih pa s sedmimi Adam Bratkovič.

Liga NLB, 17. krog: Sreda, 21. februar:

Herz Šmartno : Koper 2013 33:32 (15:17)

Strmljan 10, Dobovičnik 8, Kunst 6; Bratkovič 7, Smolnik 6, Krečič in Guček 5 Sobota, 24. februar:

17.30 Krka - Dobova

18.00 Maribor - Jeruzalem Ormož

19.00 Riko Ribnica - Trimo Trebnje

20.00 Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan