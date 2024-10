Slovan do visoke zmage, derbi v Celju

Potem ko je v sredo zaključil deveti krog, se je dan kasneje začel že naslednji krog lige NLB. Rokometaši Grosista Slovana so za uvod s 36:25 premagali Koper, SVIŠ Ivančna Gorica in Slovenj Gradec pa sta se razšla z remijem (22:22). Veliko pozornosti bo požel sobotni derbi Celja Pivovarne Laško in Trima Trebnjega.

Poleg te tekme bodo v soboto na sporedu tudi preostali obračuni. Ob 18. uri bo pri Gorenju Velenju gostovala Riko Ribnica, Krka pa bo pričakala Misteral Krško. Ob 19.00 se bosta na Gorenjskem pomerili zasedbi Urbanscape Loke in Jeruzalema Ormoža.

Ambiciozni Ljubljančani so bili že pred tekmo proti zadnjeuvrščenemu Kopru izraziti favoriti, kar so na igrišču le dokazali. Od samega začetka, povedli so s 3:0, so kazali kakovostno premoč, tekma pa ni ponudila nobene negotovosti. Z dobro obrambo in protinapadi so gosti vztrajno večali, prednost, že po dobrih dvajsetih minutah tekme, ko je Staš Slatinek Jovičič po protinapadu dosegel gol za vodstvo 17:6, je bilo jasno, da je edino vprašanje, kako visoka bo razlika v korist gostov na koncu.

Liga NLB, 10. krog:

Četrtek, 31. oktober:

Sobota, 2. november:

Lestvica:

