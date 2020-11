Trebanjci pred prvo evropsko oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Trima iz Trebnjega se bodo danes na prvi tekmi skupinskega dela EHF lige v tej sezoni pomerili proti Madžarskemu Gyoru. V ekipi Trebnjega je sicer nekaj težav s poškodbami, a to ni spremenilo ritma priprav na krstni evropski obračun.

Trebanjski rokometaši so v soboto ugnali MRK Ljubljano z izidom 30:32 (17:17) in niz neporaženosti v letošnji sezoni povečali že na devet tekem. V 3. krogu skupinskega dela EHF Lige bodo šele prvič igrali v skupini D, in sicer se podajajo na gostovanje k madžarski Grundfos Tatabanyi.

“Pred tekmo na Madžarskem imamo nekaj manjših težav s poškodbami. Ekipo Tatabanye zelo spoštujemo, saj se redno uvršča v vrh madžarskega prvenstva in redno nastopa v evropskih tekmovanjih. V ekipi imajo dobrega trenerja ter nekaj kakovostnih posameznikov, zato se bomo nanj pripravili maksimalno osredotočeno," je pred tekmo dejal trener Trebanjcev Uroš Zorman.