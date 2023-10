Slovenke začenjajo boj za EP

Elitna ženska reprezentančna zasedba v četveroboju s Francijo, Italijo in Latvijo bržkone ne bo imela nobenih težav z uvrstitvijo na zaključni turnir. Poleg imenitne Francije jih v skupini 4 čakata še dva rokometna palčka iz Latvije in Italije, slednjo je slovenska reprezentanca letos spomladi dvakrat brez posebnih težav premagala v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo, ki bo konec novembra in v začetku decembra na Danskem, Norveškem in Švedskem.

Slovenijo konec februarja in v začetku marca prihodnje leto čakata dve tekmi s Francijo, v prvi polovici aprila pa še gostovanje v Latviji in domača tekma z Italijo.

Na evropsko prvenstvo 2024 so se že uvrstile vse tri gostiteljice in branilka naslova Norveška, iz kvalifikacij pa se bodo vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih skupin.

Kvalifikacije za EP 2024, 1. krog:

Sreda, 11. oktober:

Lestvica: