Slovenski rokometaši v polni Bonifiki

Slovenski rokometaši so na uvodnih treh kvalifikacijskih tekmah za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Norveškem, Danskem in Švedskem premagali tekmece iz Litve, Estonije in Severne Makedonije. Slovenija bo danes ob 18.30 v polni koprski Bonifiki gostila Severno Makedonijo.