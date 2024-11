Pomlajeni Slovenci trpeli v Estoniji

V primerjavi s prvo tekmo v Šaleški dolini so na današnjem dvoboju v estonskem glavnem mestu manjkli Blaž Janc, Aleks Vlah, Tilen Kodrin, Blaž Blagotinšek, Klemen Ferlin in Matic Grošelj.

Slovenski selektor Uroš Zorman na prvo reprezentančno akcijo po četrtem mestu na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu ni povabil še nekaterih dolgoletnih nosilcev igre, kot so Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Dean Bombač in Matej Gaber, Miha Zarabec pa je poškodovan.

V slovenskem taboru so se zavedali, da jih je zaradi vseh okoliščin in močno spremenjenega kadra danes čakala veliko zahtevnejša tekma od četrtkove v Velenju, a so bržčas vseeno upali, da bodo do novih dveh točk prišli lažje. V prvem polčasu so zapravili vodstvo za štiri gole in na odmor odšli pri neodločenem izidu 14:14, v drugem polčasu so se trdoživi Estonci še naprej odlično kosali s favoriziranimi Slovenci, ki pa so v zaključku tekme le prišli do voddstva in na koncu slavili z golom razlike (29:28).

Foto: RZS

Domen Makuc je bil s 13 goli prvi strelec tekme, pet jih je k tesni zmagi prispeval Nejc Cehte, po tri Tadej Kljun in Staš Jovičić Slatinek. V estonski reprezentanci je bil z devetimi goli najboljši strelec Hendrik Varul, sedem golov je dosegel Karl Toom, štiri Mihkel Löpp ... Zorman je v vrata najprej postavil Jožeta Baznika, po dobrih devetih minutah drugega polčasa pa priložnosti ponudil še Urbanu Lesjaku.

Slovenija se bo sredi marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Severno Makedonijo, v prvi polovici maja pa jo čakata še zadnji dve tekmi. V gosteh se bo pomerila z Litvo, doma pa z Estonijo.

Na evropsko prvenstvo 2026 se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste. Nastop so si že zagotovile vse tri gostiteljice turnirja ter Francija.

Kvalifikacije za EP 2026, 2. krog

Nedelja, 10. november:

Lestvica skupine 1: 1. Slovenija 2 tekmi – 4 točke

2. Severna Makedonija 1 - 2

3. Litva 1 – 0

4. Estonija 2 – 0

Preberite še: