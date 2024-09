Krimovke v Romuniji za tretji komplet točk

Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih dveh tekmah lige prvakinj proti hrvaški Podravki Vegeti in danskemu Nyköbingu prikazale dva različna obraza, a so osvojile načrtovane točke. Danes jih v Romuniji čaka nova zahtevna preizkušnja proti Glorii Bistriti, tekma se bo pričela ob 16. uri.

V ljubljanski ekipi se zavedajo, da jih čaka eno najtežjih gostovanj v skupinskem delu lige prvakinj. Gloria je trenutno najbolj vroča romunska ekipa, v ligi prvakinj je premagala Bukarešto, na domači sceni pa je bila dvakrat boljša od Rapida iz Bukarešte.

Krimovke, ki so na prvi tekmi v Koprivnici zmagale s 24:23, na drugi v Stožicah pa visoko ugnale danske podprvakinje s 35:25, bodo v razvpiti Transilvaniji nastopile zdesetkane. Zaradi zdravstvenih težav so v Ljubljani ostale Tamara Mavsar, Črnogorka Itana Grbić in Avstrijka Philomena Egger, nastalo kadrovsko vrzel bosta zapolnili izkušena brazilska vratarka Barbara Arenhart in Ema Abina.

Sobota, 21. september:

Nedelja, 22. september:

Lestvici:

Preberite še: