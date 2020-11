Krimovke v Bukarešto ne odhajajo z belo zastavo

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto čaka povratna tekma v 8. krogu skupinskega dela lige prvakinj. V Stožicah so krimovke vpisale minimalni poraz proti Bukarešti s 23:25. Izbranke Uroša Bregarja se ne nameravajo predati in v prestolnico Romunije ne bodo odpotovale z belo zastavo.

Ljubljančanke so na svoji šesti tekmi zabeležile četrti poraz in ostajajo predzadnje v skupini A. Igralke iz Bukarešte, ki s petimi zmagami vodijo na lestvici, so v vlogi favoritinj. Vendar pa trener nikakor ne izgublja upanja. Ljubljančanke so v Stožicah namučile gostje, ki so v vsakega izmed polčasov dobile le z enim golom razlike.

"Pokazali smo vsaj 40 minut dobre igre, tudi v obrambi. Moramo pa se zavedati, da se je težko braniti vseh 60 minut, če te napada tako kakovostna ekipa, glede na to kakšna je njihova močna zunanja linija," je slabosti krimovk opisal trener.

Prednost slovenske zasedbe je zanesljiva srbska vratarka Jovana Risović, ki je blestela in zaustavljala tekmice.

"Proti tako kakovostni ekipi so padci v igri pričakovani, na koncu smo imeli lepe priložnosti in vztrajali tudi, ko so tekmice ustvarile razliko, a vseh nismo znali izkoristiti. Tekmice so to unovčile in zmagale za dva gola razlike," je dodal Bregar.

Poznalo se je oziroma se pozna, da krimovke niso imele prijateljskih tekem. "Iz tekme v tekmo rastemo, še vedno smo konkurenčni vsaki ekipi, verjamemo, da bomo tudi konkurenčni v Bukarešti. Moramo pa v napadu zadeti kakšen zadetek več, če se hočemo veseliti," je optimističen Bregar.

Noben ni okužen

Prav tako je za zdaj zgledno tudi zdravstveno stanje, vse igralke in strokovno vodstvo so negativni na okužbo z novim koronavirusom. Pripravljene so vse igralke razen Nine Žabjek, je še dodal.

Pri Krimu je bila z osmimi goli najboljša strelka Brazilka Samara Da Silva Vieira: "Za naslednjo tekmo pričakujem, da se bo bolje razpletla za nas in nam bo lažje, kajti ogledale smo si posnetke in vemo, kaj smo delale narobe in bomo skušale te napake popraviti. Mislim, da lahko v soboto pozitivno presenetimo."

"Igrale smo proti trenutno eni najboljših ekip na svetu, Bukarešta je močna ekipa, ki ni zmagala tako zlahka, kot so se naše tekmice mogoče nadejale. Me se nismo mogoče dovolj hitro vračale v protinapade in določene zadeve je treba popraviti tudi v obrambi," je še dejala.

Jovana Risović Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Risovićeva je zadovoljna z odločnostjo in bojem, ki so ga rokometašice prikazale na zadnji tekmi, ko se niso kar vnaprej predale: "Na zadnjih tekmah se je pokazalo, da je največja težava v 10, 15 minutah, ko ekipi popusti zbranost. Mislim, da je bil to glavni razlog, da se izid ni obrnil v našo korist. Zavedati se je treba, da smo mlada ekipa in da nam manjka izkušenj. Najbolj pomembno bo, da ostanemo mirne v tistih trenutkih, ko je najtežje, in da nadaljujemo svojo igro."

Tekma v dvorani Sala Polivalenta v Bukarešti se bo začela v soboto ob 16. uri. Ljubljančanke se bodo v Romunijo odpravile že danes zvečer z avtobusom.