Krimovke predstavile novo okrepitev

Jovanka Radičević velja za zelo osredotočeno igralko in popolnoma predano rokometu. Svojo športno pot je začela v domači Budućnosti, kasneje izkušnje nabirala v Romuniji, na Madžarskem in v Severni Makedoniji. Največji uspeh v karieri je dosegla leta 2013, ko je osvojila Ligo prvakinj. V finalu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je igrala tudi sezono pred tem, od leta 2017 do leta 2018 pa z makedonskim Vardarjem.

V žepu ima tudi dvakratni naslov najboljšega krila na svetu in v Evropi, štirikrat je bila izbrana v najboljšo ekipo Lige prvakinj. Z velikih tekmovanj ima tudi olimpijsko srebro in evropsko zlato iz istega leta (2021) ter bron z mediteranskih iger.

V ligi prvakinj je izkušnje začela nabirati v sezoni 2005/06, ko je dosegla 16 zadetkov, v zadnjih dveh sezonah v dresu Budućnosti je zasledovala stotico (97 in 94 zadetkov za črnogorskega predstavnika v Evropi) in bila proglašena za najboljšo strelko Lige prvakinj. Ena od treh Črnogork je bila v dresu turških prvakinj v tekoči sezoni najbolj razigrana proti Madžarkam (11 zadetkov), devetkrat je bila natančna na uvodni tekmi proti Dankam.

Kapetanka črnogorske izbrane vrste je za svojo državo nastopila že na 182 uradnih tekmah, s 1.031 zadetki pa je najuspešnejša strelka reprezentance Črne gore. Leta 2012 je prispevala velik delež k osvojitvi naslova evropskih prvakinj in naslova olimpijskih podprvakinj. Na svetovnih prvenstvih na Danskem (2015) in Japonskem (2019) si je z izjemno igro prislužila tudi naziv najboljše desnokrilne igralke tekmovanja. Na uvodni tekmi SP v Španiji je slovenski gol zatresla sedemkrat − končno slavje je pripadlo Slovenkam (28:18).

"Ponosni smo, da je Krim Mercator klub, v katerem bo svojo kariero nadaljevala Jovanka Radičević. Gre za izjemno rokometašico, ki bo svoj potencial skušala v Ljubljani še nadgraditi. Sestava ekipe za sezono 2022/23 je s tem že dobila prve obrise. Jovanka, dobrodošla v naši ekipi," je ob novi okrepitvi dejala športna direktorica kluba Deja Ivanović.