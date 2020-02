Krimovke na zahtevno gostovanje v Podgorico

Rokometašice Krima Mercatorja so z dvema porazoma začele drugi del lige prvakinj. Po romunski Valcei (16:31) in francoskem Brestu (25:29) pa v tretjem krogu odhajajo v Črno goro, kjer jih čaka še ena zahtevna preizkušnja proti Budućnosti. Tekma v Podgorici bo na sporedu v soboto ob 19. uri.

Varovanke Uroša Bregarja so v nedeljo doživele poraz proti do zdaj neporaženim Francozinjam, ki v skupini 2 zasedajo vrh točkovne tabele skupaj z madžarskim Györom. Trener slovenskih prvakinj je proti Brestu videl marsikaj spodbudnega, a se obenem zaveda, da bo več kakovosti tudi na tekmi proti Budućnosti na strani tekmic.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Še vedno veliko poškodb

"Skrivnosti ni. Vemo, da je njihov motor ekipe na sredini Milena Raičević. Oni to tekmo morajo dobiti. Poznamo njihove kvalitete. Seveda je to njihova agresivna obramba na meji izključitev. Imajo moč, višino in znanje. Glede na to, da smo januarja vadili z njimi, je to večji plus za nas kot za njih, saj so oni kandidati za zaključni turnir četverice in imajo močnejšo ekipo," je bil iskren Bregar, ki si še vedno beli glavo s številnimi poškodovanimi varovankami.

Tudi v prihodnje ne bo mogel računati na Polono Barić, ki ima še poškodovano ahilovo tetivo. Zaradi tega so že aktivirali Tamaro Mavsar, ki bo pomagala moštvu do konca sezone na položaju leve krilne igralke. Za to tekmovalno obdobje pa je že odpadla Slovakinja Marianna Rebičova. Težave torej otežujejo pripravo na naslednje tekme.

"Budućnost si želi priti na zaključni turnir četverice. Kot mi imajo določene težave, saj spreminjajo ekipo za prihodnost. Vseeno pa je ekipa res fenomenalna. Ne bo nam lahko, ampak naš cilj je, da katerega od tekmecev v tem delu premagamo, kar bo seveda velik zalogaj. A tudi nam se mora en dan kaj 'poklopiti'," je pristavil trener krimovk.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Alja Varagić: Mislim, da se bomo dobro pripravile na njih

Na tiskovni konferenci se mu je pridružila Alja Varagić, ki je na zadnji tekmi proti Brestu že dosegla pet golov in se uspešno vrnila po poškodbi.

"Ponosna sem na ekipo, saj smo trenirale novo različico obrambe. Zdi se mi, da je to svetla točka ekipe. Vesela sem, da sem se lahko vrnila in pomagala ekipi. Upam, da bo šlo v prihodnjih tednih vse le še navzgor," je o zadnji tekmi dodala zvezdnica Krima.

Seveda tudi ona v tekmi s črnogorsko ekipo vidi zahtevno nalogo. "Vsi vemo, da je to vrhunska ekipa. Z njimi smo odigrali že veliko tekem tudi v regionalni ligi. Mislim, da se bomo dobro pripravile na njih. Zelo dobro jih poznamo. Tako kot mi njih, tako tudi oni poznajo nas. Tekma bo naporna, do nje pa moramo narediti pravo taktiko in vaditi novo različico obrambe. Kljub vsem poškodbam bomo dale vse od sebe in poskušale iz tekme iztržiti največ, kar lahko," je sklenila Varagićeva, ki bo glavno orožje krimovk na poti do morebitnega presenečenja.

Cilj ostaja naslov državnih prvakinj

Realno vendarle ni pričakovati presežka, a dokler obstaja možnost za preboj v četrtfinale, se je treba za to boriti, je še poudaril glavni trener, ki je pristavil, da to ni eden od ciljev za to sezono. Tisti ostajajo osvojitev naslova državnih prvakinj in pokalne lovorike, z nastopom med 12 najboljših v ligi prvakinj pa je evropski del ciljev že izpolnjen.

V skupini 2 sta v najboljšem položaju Györ in Brest z enajstimi točkami, Budućnost jih je zbrala šest, vse močnejša Valcea štiri, Sävehof in Krim Mercator pa sta na dnu s po dvema točkama. V četrtfinale napredujejo štiri najboljše ekipe iz obeh skupin, poroča STA.