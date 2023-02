Krimovkam na poti do četrtfinala stoji romunska ovira

Krimovke so si izločilne boje v ligi prvakinj priigrale drugo sezono zapovrstjo. Odločilni korak k temu pa so naredile prav na zadnji tekmi skupinskega dela, ko so v skupini A pred domačimi navijači premagale drugo ekipo iz Bukarešte, CSM, z 28:26. Zdaj pa jih čaka Rapid, ki je v skupini B zasedel četrto mesto z 20 točkami. Krim je predtekmovanje končal z 12 točkami na petem mestu skupine A.

"Verjamem, da se lahko kosamo tudi z drugo ekipo iz romunske prestolnice"

"Gre za vrhunsko ekipo, ki je bila iz tekme v tekmo kakovostnejša in prepričan sem, da bo v osmini finala še močnejša. A ničesar me ni strah, če bomo le odigrali tako kot nazadnje proti Bukarešti. Verjamem, da se lahko kosamo tudi z drugo ekipo iz romunske prestolnice," je za klub povedal trener Dragan Adžić.

"V naslednjem se bomo osredotočili na telesno pripravo ekipe"

Ta bo imel tri tedne časa, da pripravi svoje igralke na naslednja evropska dvoboja. "Dolgo obdobje do prihodnje evropske tekme bomo kar najbolje izkoristili. Tekoči teden je posvečen dvema zaostalima tekmama državnega prvenstva proti Mlinotestu Ajdovščini in Litiji, v naslednjem se bomo osredotočili na telesno pripravo ekipe, nato pa sledi teden Evropske rokometne zveze," je pojasnil Adžić.

"To za nas pomeni, da bo večina igralk aktivnih v svojih reprezentancah, s katerimi bodo odigrale nekaj prijateljskih tekem, kar bo zagotovo koristilo tudi klubu. Med 8. in 10. marcem nas čaka gostovanje v Bukarešti, kjer bomo trenirali skupaj z ekipo CSM Bukarešte. Pripravljalna dvoboja nas bosta vrnila v tekmovalni ritem, ostalo pa nam bo še dovolj časa, da prvo srečanje play-offa pričakamo sveži in dobro pripravljeni," je še dodal.

Preostali pari tako imenovanega play-offa za četrtfinale oziroma osmine finala so Brest - Esbjerg, Storhamar - Odense in Budućnost - Ferencvaros. V četrtfinalu so že Kristiansand, Metz, Bukarešta z Elizabeth Omoregie in Györ z Ano Gros.