Krim Mercator v nedeljo z Odensejem

Krimovke so pred tekmo optimistične, verjamejo, da se bodo Dankam oddolžile za poraz na prvi tekmi na Danskem, ko so bile gostiteljice boljše z izidom 26:24. Danke so v letu 2022 že odigrale eno tekmo, doma so remizirale s CSKA-jem, medtem ko so Ljubljančanke, ki so zadnjo tekmo lige prvakinj odigrale 20. novembra, zaradi okužb odpovedale tekmo 9. kroga, ko bi morale gostovati pri norveški ekipi Vipers Kristansand.

Foto: Ana Kovač

"Dolgo smo bili brez tekem. Od zadnje smo se borile z raznovrstnimi težavami, po svetovnem prvenstvu prvenstvu je bilo dosti poškodb, nagajal pa nam je tudi koronavirus. Zadnje dneve je položaj boljši, normalno treniramo, nekaj težavic je še, a upam, da se bodo do tekme rešile," je na spletni novinarski konferenci dejala trenerka Natalija Derepasko, ki je razkrila tudi taktiko, s katero se bo ekipa poskušala postaviti po robu.

"V obrambi bomo morali biti borbene in požrtvovalne, v napadu pa potrpežljive. Z dolgimi napadi si bomo poskušale priigrati ugodne položaje za met, s tem pa tudi preprečiti njihovo glavno orožje, protinapade. Danke so namreč izredno hitre," je načrt, kako igrati, predstavila Derepaskova.

Krim trenutno na šestem mestu skupin B

Ekipo aktualnih danskih prvakinj sestavljajo domače igralke, Nizozemke, Norvežanki, Švedinja in Japonka. V tej sezoni izvrstne predstave kaže 22-letna Dione Housheer, ki je dosegla že 50 zadetkov. Vodilni kolesi ekipe, ki jo vodi Ulrik Kirkely, pa sta še Mia Rej Bidstrup in Mie Enggrob Hoejlund.

Krim je po nepopolnih 9. krogih s petimi točkami na šestem mestu razpredelnice skupine B, Odense je z devetimi mesto višje. S stoodstotnim izkupičkom vodi madžarski Gjör, štiri točke zaostaja Vipers Kristansand.