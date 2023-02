Katalonci pohiteli: Janc še lep čas v dresu Barcelone

Slovenski rokometni reprezentant Blaž Janc bo dres rokometnega velikana Barcelone nosil vse do junija 2028. Klub in 26-letnik sta se dogovorila za štiriletno podaljšanje.

Vodstvo rokometnega velikana Barcelone je pohitelo in poskrbelo, da bo Blaž Janc še dobrih pet let igral za njihov klub. Slovenski desnokrilni reprezentant je imel pogodbo s katalonskim kolektivom sklenjeno do poletja 2024, zdaj pa sta se strani dogovorili za štiriletno podaljšanje sodelovanja, vse do junija 2028.

"Zelo sem vesel podaljšanja, igranja za Barcelono. Zame je to najboljši klub na svetu, tukaj sem zelo zadovoljen. Ponosen sem, da sem lahko del tega kluba, tudi družina se tukaj dobro počuti. Dvakrat smo osvojili ligo prvakov, nadejam se, da bomo osvojili še kar nekaj lovorik. Imamo odlično ekipo, ki bo dala vse, da še enkrat osvojimo ligo prvakov," je v klubski izjavi dejal 26-letnik, ki se je v Barcelono preselil poleti 2020.

Barcelona je sredi odlične sezone, v domači ligi je zmagala na vseh 18 tekmah in je zanesljivo vodilna. Tudi v ligi prvakov je še neporažena − na 12 tekmah je 11-krat zmagala in enkrat remizirala, tako da je na prvem mestu svoje skupine.