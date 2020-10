Karabatić bo zaradi poškodbe kolena moral izpustiti svetovno prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od najboljših rokometašev zadnjega obdobja Nikola Karabatić si je na zadnji prvenstveni tekmi strgal križno vez v kolenu in ga čaka večmesečno okrevanje. Foto: Reuters

Francoski rokometni prvak Paris St. Germain je objavil, da si je 36-letni zvezdnik Nikola Karabatić na zadnji prvenstveni tekmi strgal križno vez v kolenu in ga tako čaka večmesečno okrevanje.

"Potem ko je zaradi poškodbe zapustil igro na sobotni tekmi v Ivryju, so dodatni zdravniški pregledi pokazali strgano križno vez v desnem kolenu. Francoski reprezentant mora na operacijo. Okrevanje bo trajalo nekaj mesecev," so zapisali pri PSG.

😧😧😧 Pas le genre d'information qu'on aime donner ! Une grosse pensée pour toi @NKARABATIC 💕 — PSG Handball (@psghand) October 19, 2020

Eden od najboljših rokometašev zadnjih 15 let bo tako moral izpustiti januarsko svetovno prvenstvo v Egiptu, verjetno pa tudi marčevski olimpijski kvalifikacijski turnir.

Nikola Karabatić je s Francijo osvajal zlata odličja na največjih tekmovanjih: dvakrat na OI (2008 in 2012), trikrat na evropskem prvenstvu (2006, 2010 in 2014) in štirikrat na svetovnem prvenstvu (2009, 2011, 2015, 2017).

Z Montpellierjem (2003), Kielom (2007) in Barcelono (2015) je postal klubski evropski prvak, trikrat pa so ga razglasili za najboljšega igralca na svetu (2007, 2014 in 2016).