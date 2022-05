Otrok celjskega kluba iz znane rokometne družine podaljšal zvestobo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gal Marguč v celjskem dresu nastopa že vse od najmlajših let. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gal Marguč je otrok celjskega kluba. Prvo pogodbo za člansko ekipo je sklenil leta 2014, v domačih tekmovanjih pa v celjskem dresu odigral 388 tekem, na katerih je dosegel 1.502 zadetka. V tej sezoni je do poškodbe odigral 12 tekem in dosegel 76 zadetkov, zdaj pa po operaciji rame opravlja rehabilitacijo, da se čim hitreje vrne na igrišče. Po pričakovanjih naj bi se to zgodilo nekje v začetku prihodnje sezone.

"Vesel sem podaljšanja pogodbe, saj ostajam v mojem klubu, ki mu trenutno žal ne morem pomagati, kakor bi želel. Sem na sredini rehabilitacije po operaciji rame, a fantje odlično opravljajo delo in verjamem, da jim oziroma nam bo uspelo uresničiti zastavljene cilje. Smo blizu, ni pa še nič odločeno ali osvojeno, zato vem, da bodo vsi dali vse od sebe, da bo tako. Moramo biti maksimalni na igrišču, dokler tudi matematika ne potrdi uspeha," je Gal prepričan, da se Celjanom, če bodo v tej sezoni slovenski prvaki, obeta zanimiva sezona 2022/23.

Starejši brat Gašper Marguč se dokazuje na Madžarskem, mlajši brat Gal pa ostaja zvest celjskemu klubu. Foto: Vid Ponikvar

"Je igralec z izkušnjami, zato nam lahko tudi v prihodnji sezoni veliko pomaga. Čakamo ga, da se vrne, upam, da bo to čim hitreje in da ga bomo tudi prihodnjo sezono spremljali na enaki ravni, na kateri je bil v prvem delu te, ter da bosta s Cokanom tvorila odličen tandem na desnem krilu," je trener RK Celje Pivovarna Laško Alem Toskić prepričan, da bo 25-letni Celjan, ki prihaja iz znane rokometne družine (njegov dedek je bil vratar, starejši brat Gašper Marguč pa je dolgoletni slovenski reprezentant in član madžarskega velikana Veszprem) v prihodnji sezoni v veliko pomoč celjskemu klubu.