Velenjčani tretjič do naslova pokalnih zmagovalcev

Rokometaši velenjskega Gorenja so osvojili prvo mesto na letošnjem zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Slovenj Gradcu. Na finalni tekmi so premagali Urbanscape Loko s 34:31 (14:12). Za velenjsko ekipo je to tretja pokalna lovorika, pred tem so bili najboljši tudi v letih 2003 in 2019. V tekmi za tretje mesto so rokometaši Celja Pivovarne Laško ugnali Dobovo.

Rokometaši iz Velenja so absolutni zmagovalci domačega pokalnega tekmovanja v sezoni 2021/22. Na letošnjem zaključnem turnirju v Slovenj Gradcu so najprej v sobotnem "finalu pred finalom" na kolena položili največje domače tekmece iz Celja z 32:30, v današnji najbolj prestižni tekmi pa so bili boljši še od rokometašev iz Škofje Loke s 34:31.

Igralci iz Šaleške doline so po dveh sezonah pokalnega premora zaradi pandemije novega koronavirusa v Slovenj Gradcu tako ubranili pokalno lovoriko iz Novega mesta. Ekipa iz Velenja je v tej sezoni v 1/16 finala izločila LL Grosist Slovan s 35:23, v osmini finala Slovenj Gradec 2011 z 28:27, v četrtfinalu pa Sviš Ivančno Gorico z 32:25.

Za najbolj koristnega igralca dvodnevnega turnirja (MVP) je bil izbran Velenjčan Domen Tajnik, za najboljšega vratarja pa Dobovčan Alen Husejnović.

Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so bili na današnji finalni tekmi od prve do zadnje minute v prednosti, a Škofjeločani so jim po rezultatski plati kljubovali do 18. minute (9:9).

Po izključitvi Stefana Damjanovića so Velenjčani povedli z 11:9, nato v končnici prve polovice tekme nekajkrat zapravili priložnost za vodstvo s tremi goli. A to so jim onemogočili tudi trdovratni in hitri gorenjski rokometaši, ki so jim s svojo globoko obrambo povzročili velike težave, kljub temu pa so se papirnati favoriti današnje tekme iz Velenja na veliki odmor podali s prednostjo dveh golov (14:12).

Izbranci ljubljanskega trenerja na gorenjski klopi so sijajno odprli drugi polčas. Zelo hitro so nevtralizirali zaostanek dveh golov, v 36. minuti pa po zadetku Urbana Pippa prvič na dvoboju povedli s 17:16. Velenjčane po zaostanku ni zajela panika, hitro so strnili svoje vrste in po delnem izidu 4:0 v 41. minuti povedli z 21:18.

Škofjeloška minuta odmora sprva ni zaustavila njihovega ritma. V 45. minuti so po golu Matica Verdineka povedli s 25:20, nato pa zaigrali bledo in neodgovorno ter Škofjeločanom dopustili, da so v 49. minuti več kot prepolovili zaostanek (24:26).

Po Jovičićevi minuti odmora so Velenjčani zadeve le postavili na pravo mesto, v prelomnih trenutkih so pravočasno dosegali gole in tudi pobrali smetano na turnirju v Slovenj Gradcu.

Pri Velenjčanih so bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Tilen Sokolič, Peter Šiško in Branko Predović, ki so dosegli po šest golov. Pri Škofjeločanih je Darko Cingesdar dosegel sedem, Grega Jamnik, Urban Pipp in Matevž Jesenko pa po šest zadetkov. "Vedeli smo, da nas v finalu čaka še zahtevnejša tekma kot v polfinalu proti Celjanom. Emotivno smo bili izčrpani ter tudi utrujeni. Pred tekmo in med polčasom smo si govorili, da moramo ostati mirni, če bo v igri prišlo do kakšnih črnih minut, in igrati svojo igro. Pri tem smo vztrajali in to se nam je obrestovalo. V drugem polčasu smo Škofjeločanom nekoliko ušli in prednost zadržali do konca. Zasluženo smo zmagali," je po koncu dejal najboljši igralec zaključnega turnirja Tajnik.

Celjani do tretjega mesta

Rokometaši iz Celja so v obračunu osmoljencev sobotnih polfinalnih tekem premagali tekmece iz Dobove, njihov odpor pa so zlomili šele v drugi polovici tekme. Zasedba iz Posavja je v prvi polovici tekme izkoristila težave 21-kratnih pokalnih prvakov iz Celja in v 21. minuti povedla s 13:10. Izbranci celjskega trenerja Alema Toskića so v končnici prvega polčasa povsem zadihali za ovratnik tekmecev, v začetku drugega pa po golu Tilna Kodrina po dolgem času povedli s 17:16.

Celjani so osvojili tretje mesto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Od tedaj naprej niso več pogledali v tekmečev hrbet. Posavci so jih sicer ujeli in nekajkrat izenačili, nazadnje v 48. minuti, ko je Rudolf Zvonimir Šafranko zadel za 24:24. V prelomnih trenutkih dvoboja so Celjani malce dvignili raven svoje igre in v 53. minuti povedli s 27:24, nato pa kljub nekaterim težavam - Dobovčani so se jim v 57. minuti približali na gol zaostanka (28:27) - dosegli zmago.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan s sedmimi goli, Tilen Kodrin in Aleks Vlah sta dosegla po štiri zadetke. Pri zasedbi iz Dobove je Ignjat Nešič dosegel šest, Anton Glogovšek in Nik Rantah pa po pet golov.