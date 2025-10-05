Litijanke v Bolgariji izpadle iz Evrope

Rokometašice iz Litije so končale nastope v evropskem pokalu. V drugem krogu so bile od njih boljše igralke iz bolgarske Bjale, ki so zmagale s skupnim izidom 66:54. Litijanke so pred tednom dni na domačem parketu zmagale z 28:27, na današnjem povratnem dvoboju v Bjali pa so izgubile s 27:39 (10:17).

Pri rokometašicah iz osrednje Slovenije je bila na povratni tekmi najbolj učinkovita Zoja Verbovšek z devetimi goli. Julija Pirc je dosegla šest, Katjuša Ponebšek tri, Zoja Sušnik, Arja Paula Povirk, Iva Pavlica in Jerca Meško po dva, Manca Kogovšek pa en zadetek.

V tretji krog evropskega pokala pa so se uvrstile rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine, ki so izločile tekmice iz Severne Makedonije. Pred tednom dni so v Ajdovščini premagale Čair s 27:24, na sobotni povratni tekmi v Skopju pa slavile s 33:27.

Pri Ajdovkah je na povratni tekmi v Skopju blestela Ivona Barukčić, ki je dosegla kar 13 golov.