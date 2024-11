Ormožani na povratno tekmo s prednostjo

Ormoški rokometaši so dobro opravili prvi del naloge proti estonski Mistri. Ta je bila konkurenčna le dve tretjini prvega polčasa, vse drugo je bilo bolj ali manj povsem v znamenju Jeruzalema Ormoža z izjemo zadnjih minut, ko je malce popustila koncentracija. Ormožani so sicer v 2. krogu izločili banjaluški Borac, v 1. pa litovski Granitas-Karys.

Estonci so korak s slovenskim predstavnikom držali nekje do 20. minute, do takrat sta bili ekipi praktično ves čas poravnani. Po izidu 10:10 so gosti naredili delni izid 3:0 ter prvič na tekmi prišli do zajetnejše prednosti. To so do konca polčasa povečali na 19:14.

V uvodu drugega dela pa so naredili naslednji korak k zanesljivi zmagi, ko so z zaporednimi zadetki pobegnili na 22:14, sredi polčasa pa prvič povedli tudi za devet golov, ko je zadel Šulek. Zmagovalec je bil tako znan že dolgo pred iztekom 60. minute, vprašanje je bilo le, kakšna bo razlika na koncu. Ob manjšem padcu osredotočenosti v slovenski ekipi se je ta zmanjšala na štiri zadetke.

Pri domačih je bil z 12 goli najuspešnejši Andris Celminš, ki je nekaj časa igral tudi v Sloveniji, pri gostih pa sta po sedemkrat zadela Lucian Bura in Gašper Pungartnik.

V soboto so svoj del naloge dobro opravili tudi rokometaši Krke, ki so na prvi tekmi v Poreču zmagali s 23:21, ob 17.00 pa prvi obračun 3. kroga čaka še Celje Pivovarno Laško, ki gostuje pri Runarju v Sandefjordu.