Novomeščani v Poreču do prednosti pred povratno tekmo

Rokometaši Krke so na prvi tekmi tretjega kroga evropskega pokala na Hrvaškem premagali Poreč s 23:21 (12:9).

Novomeški rokometaši, ki so v drugem krogu evropskega pokala izločili srbsko Metaloplastiko iz Šabca, so z odliko opravili prvo nalogo v tretjem krogu. V Poreču so zmagali za dva gola, kar je spodbuden izid pred povratno tekmo čez teden dni v domačem Marofu.

V nedeljo bosta v tem evropskem tekmovanju nastopila še dva slovenska predstavnika. Oba bosta gostovala, celjska zasedba v norveškem Sandefjordu, ormoška pa v estonskem Tallinnu.

Večji del prvega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi. V končnici prvega dela tekme so na parketu dvorane Veli Jože v Poreču zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Mirka Skoka ter se po delnem izidu 3:0 na veliki odmor odpravili s prednostjo treh golov (12:9).

Dolenjska zasedba je večji del drugega polčasa imela prednost dveh do največ štirih golov, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je malenkostno popustila. Istrska ekipa ji je v 57. minuti povsem zadihala za ovratnik (20:21), po napeti končnici pa je Jernej Avsec zadel za končnih 23:21.

V novomeški ekipi so Leon Rašo, Vojislav Vukić in Veljko Stanojević dosegli po pet golov, vratar Luka Stanojlović pa je zbral 11 obramb.