Evropska poslastica v praznih Stožicah, prihaja pet nekdanjih krimovk

Rokometašice Krima Mercatorja v 7. krogu elitne lige prvakinj čaka domača tekma proti Bukarešti. Obračun slovenskih in romunskih prvakinj, kjer igra kar pet nekdanjih krimovk (Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Jelena Grubišić, Carmen Martin in Dragana Cvijić), se bo pred praznimi tribunami Arene Stožice v soboto pričel ob 18. uri.

"Še vedno smo pod vtisom zadnje tekme proti Ferencvarosu, ko smo zadnjih 14 minut odigrali zelo slabo. Premor nam je prišel prav, opravili smo nekaj odličnih treningov in se na sobotno tekmo proti Bukarešti dobro pripravili. Veseli me, da so vsa dekleta zdrava in brez poškodb. Verjamem v to, da se bomo tekmicam dobro zoperstavili," je pred sobotno tekmo dejal ljubljanski trener Uroš Bregar.

Ljubljanska ekipa je na dosedanjih tekmah skupinskega dela lige prvakinj premagala nemški Bietigheim-Bissingen ter remizirala z ruskim Rostovom, madžarski Ferencvaros, norveški Kristiansand in francoski Metz pa so bili močnejši od Krima.

"Veseli me, da se vračamo v tekmovalni ritem. Ekipa Bukarešte velja za favorita, a skupaj s soigralkami obljubljam igro do zadnjega diha. Skušale jih bomo presenetiti z dobro in borbeno igro," pravi kapetanka ljubljanske ekipe Nina Žabjek.

Pri Romunkah izstopa tudi Barbara Lazović

Barbara Lazović se bo v soboto pomerila proti nekdanjemu klubu. Pri Bukarešti igra kar pet nekdanjih krimovk. Foto: Vid Ponikvar Izbranke gostujočega trenerja Adriana Vasile so v tej sezoni najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini dosegle štiri zmage in tesen poraz proti norveškemu Vipersu. Največje orožje romunske ekipe prihaja z leve stani, na njej sta izkušeni Siraba Dembele Pavlović in romunska superzvezdnica Cristina Neagu, ki je na vsega treh tekmah dosegla 28 golov, skupaj z Brežičanko Barbaro Lazović pa omenjene igralke tvorijo strelsko najnevarnejši trojček.

Krim Mercator in Bukarešta sta se nazadnje pomerila v sezoni 2018/19. Na prvi tekmi v romunski prestolnici je slavila Bukarešta z 32:26, na drugi tekmi na Kodeljevem pa ljubljanska ekipa s 23:22.

Ljubljančanke so imele pred bližnjo evropsko preizkušnjo tekmovalno prost teden, saj je bilo domače prvenstvo zaradi zdravstvenih težav in odrejenih karanten za 14 dni zamrznjeno. So pa tekmovalni premor izkoristile za priprave na tekmice, s katerimi se bodo pomerile dvakrat zaporedoma: najprej v soboto v Stožicah, teden dni kasneje pa še v romunski prestolnici.