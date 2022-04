Velenjčani z visoko prednostjo v boj za četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši velenjskega Gorenja si bodo danes skušali zagotoviti uvrstitev v četrtfinale evropske lige. Na prvi tekmi so pred tednom dni francoski Nimes premagali z 29:22 in si priigrali lepo prednosti za povratno tekmo, ki se bo v dvorani La Parnasse začela ob 20.45.

Velenjska zasedba je z odliko opravila prvo nalogo v osmini finala, pred 1800 gledalci v Rdeči dvorani je bil strelsko najbolj razpoložen Domen Tajnik s šestimi goli.

Gorenje je tako dobilo še četrti zaporedni dvoboj v tem tekmovanju, potem ko so Velenjčani dobili tudi zadnje tri v rednem delu skupine C. Končali so ga na četrtem mestu, kar je posledično pomenilo, da se bodo srečali z zmagovalcem skupine D, ekipo Nimesa.

Francosko moštvo je na desetih tekmah v skupinskem delu slavilo petkrat in ob treh porazih zabeležilo še dva remija. Varovanci Zorana Jovičića so zmagali štirikrat, petkrat izgubili ter si enkrat razdelili plen.

"Pred nami je tekma, ki nam lahko veliko prinese. Že z napredovanjem iz skupine smo dokazali, česa smo zmožni, sedaj pa imamo možnost nastopati v četrtfinalu evropskega pokala, kar pomeni zelo velik uspeh za našo ekipo in za slovenski rokomet," je dejal vratar Velenjčanov Emir Taletović

"Pričakujemo, da bo tekma v Franciji bolj napeta, kot je bila v Velenju, najverjetneje bodo igrali tudi igralci, ki v Velenju niso. Mi odhajamo v Nimes po zmago, naš cilj je napredovanje v četrtfinale. Na nasprotnika se bomo pripravili, tako kot smo se pred prvo tekmo, dali bomo maksimum od prve minute in obljubljamo borbo za vsako žogo, upamo da bo to dovolj za pozitiven rezultat," je še dodal.