Velenjčani začenjajo evropsko pot

Rokometaši velenjskega Gorenja v torek začenjajo svojo evropsko popotovanje v sezoni 2024/25. Drugo leto zapored bodo petkratni slovenski prvaki igrali v skupinskem delu EHF lige Evropa, kar je hkrati 32. sezona v evropskih tekmovanjih za črno-rumene. Gorenje bo v prvem delu nastopilo v skupini A, kjer bodo nasprotniki danski GOG, španski Ademar Leon, ter švicarski Kriens-Luzern.

Prvi nasprotnik aktualnih državnih prvakov bo bržčas najtežji, saj v Rdečo dvorano prihaja GOG Gudme, ki je v minuli sezoni zelo dobro nastopal v Ligi prvakov in se celo prebil v izločilne boje. "Čaka nas težka tekma, vemo kaj pomeni GOG na rokometnem zemljevidu. Večkrat so že predstavljali dansko v Ligi prvakov in v zadnjem krogu tudi premagali udeleženca v tem tekmovanju, močni Aalborg in to z veliko razliko. To dovolj zgovorno govori, kakšen nasprotnik nas čaka. Mi bomo iskali svoje priložnosti, dali bomo vse od sebe in upali na presenečenje," je pred torkovim evropskim spektaklom povedal Jernej Drobež.

Evropska liga, 1. krog:

Torek, 8. oktober: