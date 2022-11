V Stožicah bosta znani obe finalistki

Osrednja slovenska dvorana v Stožicah bo danes prizorišče polfinalih tekem na ženskem rokometnem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Ob 17.45 se bo začela tekma med Dankami in Črnogorkami, ob 20.30 pa med Francozinjami in Norvežankami. Ob 15. uri se bo v Stožicah začela še tekma za končno peto mesto med Švedinjami in Nizozemkami.

Danska reprezentanca je po uvodnem porazu proti Sloveniji v nadaljevanju nanizala same zmage, potem ko so kot domine padale Srbija, Švedska, Madžarska, Hrvaška in na koncu še Norveška. Po zadnji zmagi nad Norveško si je celo priigrala lažjo polfinalno tekmico iz Črne gore, ki pa na svoji zadnji tekmi v glavnem delu tekmovanja v sredo proti Nizozemski ni igrala na vso moč, potem ko si je napredovanje med štiri zagotovila že v ponedeljek.

Danke si bodo v današnjem prvem polfinalnem dvoboju skušale izboriti možnosti za četrti naskok na rokometni vrh Evrope po letih 1994, 1996 in 2002, Črnogorke, ki jih vodi slovita Bojana Petrović, pa svojega drugega po turnirju v Srbiji 2012.

Bolj napet in vznemirljiv boj se obeta na drugem polfinalnem obračunu. Francozinje so v dosedanjem delu turnirja edine s 100-odstotnim izkupičkom in trdno odločene, da osvojijo drugo zlato kolajno po domačem evropskem prvenstvu 2018.

A njihove tekmice so izjemno močne Norvežanke, ki so doslej osemkrat osvojile celinsko prvenstvo. Prvega na Nizozemskem 1998, nato pa še na Madžarskem 2004, na Švedskem 2006, v Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, na Hrvaškem in Madžarskem 2014, na Švedskem 2016 ter na Danskem 2020.