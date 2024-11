Slovenke v boj za prvo zmago

V skupini E so Avstrijke, ki bodo slovenske tekmice v ponedeljek, na prvi tekmi visoko premagale Slovakinje s 37:24. Po uvodnem krogu imajo Norvežanke in Avstrijke po dve točki, Slovenke in Slovakinje pa so brez njih. V glavni del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bodo prebile le prvo- in drugouvrščene iz Innsbrucka.

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića bodo proti Slovakinjam napadale prvi točki med letošnjo evropsko elito. Z zmago bi se držale načrta, da odločitev o napredovanju v drugi del in poti v avstrijsko prestolnico prestavijo na ponedeljek.

Slovenke s Slovakinjami na velikih tekmovanjih v zadnjem obdobju nimajo izkušenj, so pa zato lani v začetku marca pri njih gostovale na dveh pripravljalnih tekmah. Na prvi so zmagale z 31:20, na drugi pa klonile z 31:25.

Druga tekma 2. kroga v skupini E med Norveško in Avstrijo se bo danes pričela ob 18. uri.

EP v rokometu (Ž), 3. dan

Sobota, 30. november:

