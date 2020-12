V živo: Slovenke izgubljajo stik s favoritinjami

Slovenska rokometna ženska reprezentanca v Herningu na Danskem igra svojo prvo tekmo na evropskem prvenstvu. Slovenke se merijo ravno z domačo reprezentanco. Na drugi tekmi skupine A se je branilka naslova Francija mučila s Črno goro (24:23). Tekma skupine C med Srbijo in Nizozemsko je zaradi primera okužbe s koronavirusom v srbski ekipi za 24 ur prestavljena.

1. krog: Skupina A (Herning):

Petek, 4. december:

Francija : Črna gora 24:23 (11:12)

Niakate 9, Sercien Ugolin 6; Radičević 9, Jauković 8



Danska : Slovenija 28:23* (14:12) * tekma se je začela ob 20.30 Skupina C (Kolding):

Petek, 4. december:

Madžarska : Hrvaška 22:24 (12:12)

Klujber 10, Szöllosi-Zacsik in Kovacsics 5; Mičijević 9



20.30 Nizozemska - Srbija

Slovenske rokometašice na evropskem prvenstvu nastopajo sedmič v svoji zgodovini, obenem pa je to za njih peto zaporedno veliko tekmovanje. Najvišje na zaključnih turnirjih stare celine so se zavihtele leta 2004, ko so na Madžarskem osvojile deveto mesto. Dve leti pred tem so svoj premierni nastop sklenile kot desete, v Franciji leta 2018 so bile 13., na Švedskem 2016. 14., dvakrat pa 16. (Švedska leta 2006, Danska in Norveška 2010).

Na Dansko je pripotovalo 19 slovenskih rokometašic. Po težavah s poškodbami jih je v četrtek običajni trening opravilo 18. Tija Gomilar Zickero, ki si je pred odhodom poškodovala desni gleženj, je trening opravila po prilagojenem programu, a bo proti Dankam stisnila zobe.

"Naša naloga bo, da to nevtraliziramo, in sicer tako, da v napadu dosegamo zadetke. Obenem se bo treba hitro vračati v obrambo," je prepričan Bregar. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Bregar vesel popolne postave

"Vesel sem dejstva, da so vsa dekleta vključena v trenažni proces in da bomo proti Danski lahko nastopili z vsemi močmi. Od tekmic lahko pričakujemo, da bodo igrale trdno obrambo in iz nje izhajale v nasprotne napade. Naša naloga bo, da to nevtraliziramo, in sicer tako, da v napadu dosegamo zadetke. Obenem se bo treba hitro vračati v obrambo," je pred obračunom prepričan slovenski selektor Uroš Bregar.

Zadnja obračuna z Dankami segata v kvalifikacije za prejšnje evropsko prvenstvo. Današnje tekmice so bile na obeh tekmah boljše – sredi septembra 2017 so bile boljše z 28:22, konec maja 2018 v Celju pa z 29:23. "Vsaka prva tekma na prvenstvih je najtežja. A led moramo prebiti. Še posebej težko nam bo, ker bomo prvič nastopile v takšni postavi in nismo imele na voljo pripravljalnih tekem, da bi se uigrale. A tako pač je, proti Dankam bomo poskušale pokazati največ, česar smo v tem trenutku sposobne," pa je pred obračunom dejala povratnica v slovensko izbrano vrsto Barbara Lazović.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križajo pa se skupini A in B ter C in D.