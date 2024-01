Slovenci proti svetovnim prvakom

lovenska moška rokometna reprezentanca bo v Hamburgu ob 18. uri odigrala še zadnjo tekmo drugega dela evropskega prvenstva proti Danski. Svetovni prvaki so si že zagotovili mesto v polfinalu, medtem ko Slovenci vse do konca prvega obračuna ne bodo vedeli, ali so v igri za tretje mesto v skupini.

Izbranci selektorja Uroša Zormana so v Hamburgu v drugem delu najprej izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33), v nedeljo pa ugnali Nizozemsko (37:34) za boljši vtis po odličnem prvem skupinskem delu. Takrat so v Berlinu po vrsti padle reprezentance Ferskih otokov, Poljske in Norveške. S tem so si že zagotovili najmanj osmo mesto na EP.

Za Slovenijo je ob idealnem razpletu v igri še tekma za peto mesto v Kölnu, kamor potujejo tri najboljše reprezentance iz skupine. Iz slovenske sta si Danska in Švedska že zagotovili boj za kolajne, medtem ko je tretje mesto še odprto.

Portugalska in Slovenija imata po štiri točke, a ima prva zaradi zmage na medsebojnem obračunu prednost. Slovenija potrebuje več točk na tekmi z Dansko kot Portugalska proti Nizozemski. V skupini 2 bo ob 20.30 še dvoboj med Švedsko in Norveško.

Danci imajo z evropskih prvenstev dve zlati odličji (2008, 2012), nazadnje so bili leta 2022 na prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem tretji. Trikrat so slavili na svetovnih prvenstvih (2019, 2021, 2023), leta 2016 so se veselili tudi olimpijskega naslova.

