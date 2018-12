Zgodovinski dan za francoski rokomet, Pariz se klanja zlatim junakinjam

Francoska ženska rokometna reprezentanca je v finalu evropskega prvenstva izkoristila prednost domačega igrišča in pred 20 tisoč bučnih navijačev v pariški dvorani Bercy premagala Rusijo (24:21). S tem so se gostiteljice maščevale olimpijskim prvakinjam za poraz v skupini, kjer so bile boljše tudi od Slovenije. Bronasto odličje so osvojile Nizozemke.

Francozinje so poskrbele za zgodovinski dosežek, saj so se prvič na evropskem prvenstvu povzpele na najvišjo stopničko, Rusinje pa so objokovale boleč poraz, saj so še v svojem drugem finalu evropskega prvenstva ostale praznih rok.

Izbranke francoskega selektorja Olivierja Krumbholza so po lanskem naslovu svetovnih prvakinj v Nemčiji na letošnjem domačem zaključnem turnirju stare celine osvojile svoj prvi naslov evropskih prvakinj. Končno zmago so si priigrale po hudem boju, v današnjem velikem finalu v sloviti pariški dvorani Bercy so jim bile Rusinje večji del tekme povsem enakovredne.

Nekdanja krimovka prejela rdeči karton

Allison Pineau je morala zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča. Foto: Reuters Francozinje so v začetku drugega polčasa ostale brez nosilke igre v obrambi Allison Pineau, ki je prejela rdeči karton po "namernem" strelu v glavo v rusko vratarko Ano Sedojkino. Gostiteljice so bile kljub temu vselej v vodstvu, a nikoli niso vodile za več kot tri gole. V prelomnih trenutkih dvoboja jim ni popustila zbranost, predvsem to velja za obrambo, ki je bila granitna, zdržale so do konca in se današnjim finalnim tekmicam oddolžile za poraz v skupinskem delu letošnjega turnirja, ko so v Nancyju izgubile s 23:26, ter tudi za poraz v finalu olimpijskih iger.

V francoski izbrani vrsti je bila na današnji finalni tekmi najučinkovitejša Alexandra Lacrabere s šestimi, v ruski pa Ana Vjahireva s sedmimi goli.

Francozinje so se oddolžile Rusinjam za poraz v skupinskem delu. Foto: Reuters

Francija je osvojila deseto jubilejno kolajno na velikih turnirjih. Na poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 je osvojila srebrno kolajno, na svetovnih prvenstvih je bila dvakrat zlata (Hrvaška 2003 in Nemčija 2017) ter trikrat srebrna (Danska in Norveška 1999, Kitajska 2009 in Brazilija 2011), na evropskih prvenstvih pa je trikrat osvojila odličje bronastega leska (Danska 2002 ter Švedska 2006 in 2016).

Slovenija osvojila 13. mesto V skupini B je nastopila tudi Slovenija, ki je po uvodnih porazih proti Črni gori in Franciji zapravila vse možnosti za preboj v drugi del tekmovanja, v "tekmovalno nepomembni tekmi" pa nato premagala Rusijo in po zaslugi tega osvojila končno 13. mesto.

Najboljša je bila Rusinja

Najkoristnejša igralka (MVP) letošnjega zaključnega turnirja je Rusinja Ana Vjahireva, najboljša obrambna igralka Nizozemka Kelly Dulfer, najboljša strelka pa nekdanja krilna igralka ljubljanskega Krima - Srbkinja Katarina Krpež Šlezak s 50 goli.

V idealni postavi turnirja so vratarka Amandine Leynaud (Francija), krilni igralki Carmen Martín (Španija) in Majda Mehmedović (Črna gora), zunanje igralke Alicia Stolle (Nemčija), Stine Bredal Oftedal (Norveška) in Noemi Hafra (Madžarska) ter krožna napadalka Crina Pintea (Romunija).

Za francoske rokometašice je v finalu EP stiskal pesti tudi nogometni as Kylian Mbappe:

Slovenija je na letošnjem zaključnem turnirju v Franciji osvojila končno 13. mesto. V skupinskem delu je premagala Rusijo ter izgubila proti Franciji in Črni gori.

Četrto odličje za Nizozemke

Nizozemke so se v prvi polovici tekme dobesedno poigrale s svojimi tekmicami z Balkana - pri njih je manjkala udarna igralka Cristina Neagu, ki se je poškodovala na zadnji tekmi drugega dela proti Madžarkam v Nancyju - in jih zasenčile v vseh prvinah rokometne igre. Igralke iz dežele tulipanov so ob polčasu vodile s 15:8 in jasno je bilo, da jim zmaga ne more uiti, čeprav so se jim Romunke v 52. minuti približale na vsega tri gole (18:21).

4⃣ goals for Estavana Polman as the Netherlands have built a 15:8 lead over Romania in the 1st half. 🔥@nedteamhandbal #ehfeuro2018 #ROUNED #handballissime pic.twitter.com/PsHkrdRsyi — EHF EURO (@EHFEURO) December 16, 2018

Nizozemska je osvojila drugo kolajno na evropskih prvenstvih, pred dvema letoma jo je na Švedskem v velikem finalu premagala Norveška. Na velikih turnirjih je osvojila četrto odličje, na svetovnem prvenstvu na Danskem 2015 je osvojila srebrno, dve leti kasneje v Nemčiji pa bronasto kolajno.

V današnjem malem finalu je bila pri Nizozemkah najučinkovitejša Estavana Polman s sedmimi, pri Romunkah pa Valentina Neli Ardean-Elisei s šestimi goli.

Finale:

Rusija : Francija 21:24 (12:13)



Tekma za 3. mesto:

Romunija : Nizozemska 20:24 (8:15)

Končni vrstni red: 1. Francija

2. Rusija

3. Nizozemska

4. Romunija

5. Norveška

6. Švedska

7. Madžarska

8. Danska

9. Črna gora

10. Nemčija

11. Srbija

12. Španija

13. Slovenija

14. Poljska

15. Češka

16. Hrvaška