Mladinski reprezentant iz Ljubljane v Velenje, kjer ga bo vodil oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so pojasnili pri Gorenju, so Eneja Slatnika Jovičića videli kot dobrodošlega člana v naslednji sezoni, a so se zaradi odhoda Vladimirja Lončarja odločili, da bodo ekipo okrepili že v tej sezoni.

"Vesel sem, da sem prišel v Velenje. Zavedam se, da je to velik klub s tradicijo. Upam, da se bom čim prej vklopil v ekipo in da me bodo dobro sprejeli medse. Seveda pa tudi, da se bom izkazal v najboljši luči. Vsekakor bom dal vse od sebe, da bom prispeval k nadaljnjim uspehom," je dejal dvajsetletnik, ki je svojo rokometno pot začel v Kopru.