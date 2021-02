Krka gostuje v Zagorju

V 1. ženski rokometni ligi bodo klubi danes vstopili v 17. krog tekmovanja. Dogajanje se bo začelo z obračunom med Zagorjem in Krko, sledil bo dvoboj Ajdovk in Velenjčank ter Celjank in Ptujčank, uro za tem pa se bo začel še dvoboj med Litijo in Koprom. Obračun med Krimovkami in in Žalčankami je zaradi nastopa prvih v ligi prvakinj prestavljen, bodo pa zato slednje soboto izkoristile za tekmo 18. kroga, na kateri se bodo pomerile z Izolčankami.